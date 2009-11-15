آماده تبادل فناوری با مهر هستیم/ خودباوری گام اول رشد رسانه های آسیاست

حسنل حسن مدیرعامل خبرگزاری ملی مالزی در گفتگو با خبرنگار مهر، نشست اوآنا در تهران را برای گسترش راههای همکاری و همچنین ایجاد موازنه بین رسانه های کوچک و بزرگ مفید دانست.

وی، متعهد نبودن بعضی اعضای اوآنا به تعهدات گروهی خود را بزرگترین چالش این سازمان منطقه ای عنوان کرد و گفت: برای موفقیت تمامی اعضا، تک تک اعضای سازمان خبرگزاری های آسیا واقیانوسیه باید به تعهدات خود نسبت به گروه وفادار باشند.

مدیر عامل خبرگزاری چندرسانه ای برناما، نبود اعتماد به نفس برای رقابت با رسانه های غربی در خبرگزاری های آسیایی را نیز از مسائلی دانست که باید مورد بررسی قرار گیرد.

نشست اعضای اوآنا در تهران به میزبانی خبرگزاری مهر

وی خواستار تغییر نگاه اعضای اوآنا برای توجه به رسانه های محلی به جای رسانه های غربی شد و گفت: رسانه های محلی ابتدا باید خود را باور کنند تا بعد بتوانند با توسعه تکنولوژی به اهداف خود دست یابند.

حسنل حسن درباره خبرگزاری ملی مالزی نیز گفت: برناما علاوه بر تحریریه تولید خبر که هسته مرکزی کار آن است، ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دارد و از پیشرفت ترین فناوریهای روز استفاده می کند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری و قدرت رسانه ای خبرگزاری مهر برای توسعه همکاریهای آموزشی و فنی با این خبرگزاری اعلام آمادگی کرد و ابراز داشت: ما برای تبادل فناوری و تجربیات آموزشی با این رسانه ایران آماده هستیم.

مدیرعامل خبرگزاری ملی مالزی، نشست تهران را مثبت ارزیابی کرد و این نشست را در ایجاد هماهنگی بین اعضا و تشویق اعضای غیرفعال برای فعال تر شدن مثبت دانست.

وی متفاوت بودن اقتصاد رسانه ها در کشورهای مختلف را نیز یادآور شد و ابراز امیدواری کرد تمامی رسانه ها بتوانند با ایجاد پایه های اقتصادی برای کسب درآمد استقلال مالی پیدا کنند.