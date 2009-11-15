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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۲

فریادشیران اعلام کرد/

هیچ اختلاف و مشکلی در تیم های پایه استقلال نیست

هیچ اختلاف و مشکلی در تیم های پایه استقلال نیست

مدیر فنی تیم های فوتبال پایه استقلال وجود هرگونه اختلاف و مشکل در این تیم ها را رد کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تغییر و تحولات تیم های پایه ای باشگاه استقلال ناصر فریادشیران، مدیرفنی تیم های پایه ای استقلال گفت: در تیم های پایه استقلال هیچ اختلافی وجود ندارد و تیم های نوجوانان، جوانان و امید استقلال تا به امروز شکر خدا با نتایج قابل قبول به کار خود در مسابقات باشگاه های تهران ادامه می دهند.

فریاد شیران در خصوص درخواست سرمربی امید استقلال برای در اختیار گرفتن بازیکنان جوانان گفت: این هفته تیم جوانان استقلال مسابقه رسمی خواهد داشت و جوانان می باید با تیم کامل به تمرینات ادامه دهند، اما امید استقلال به علت دعوت چند بازیکن این تیم به تیم ملی جوانان از مسابقه رسمی معاف شده است. بنابر این صلاح در آن بود که تیم جوانان با قدرت به تمرینات خود ادامه دهند و  انشاا... در مواقع ضروری مهره های درخواستی امید استقلال را در اختیار  این تیم قرار خواهیم داد.

تیم امید استقلال همچنین چند بازیکن خود را برای اردوی کیش در اختیار تیم بزرگسالان قرار داده است.

فریادشیران سپس به سازندگی و آینده روشن تیم های پایه ای استقلال اشاره کرد و گفت: به امید خدا و با حمایت های بی دریغ مسئولان و مدیران باشگاه  استقلال مهره های خوبی را تربیت کرده و در سال های آینده در اختیار تیم بزرگسالان استقلال قرار خواهیم داد.

کد مطلب 983774

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