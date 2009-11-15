پرورش یافتگان زندانهای تحت کنترل آمریکا؛ عاملان انفجارهای بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری میدل ایست در گزارشی نوشت: سهل انگاری آمریکا در کنترل زندان های عراق، این اماکن را به بهترین محل برای توسعه افکار تروریستی توسط گروه القاعده و پرورش نیروهای تروریستی جدید (نو تروریست) تبدیل کرده است.

برخی از شاهدان عینی در زندان های آمریکایی عراق معتقدند؛ نیروهای آمریکایی به طور کامل از مسئله پرورش نیروهای تروریستی و شستشوی مغزی آنان توسط گروه های افراطی مطلع بودند، اما دست به هیچ اقدامی برای مقابله با آن نزدند.

بر این اساس، القاعده و دیگر گروه های افراطی با فراهم دیدن شرایط شروع به شستشوی مغزی زندانیان عراقی کرده و از آنان نو تروریست هایی ساختند که خونین ترین روزهای این کشور را رقم زدند.

گزارش ها نشان می دهد، تمامی عاملان انفجارهای خونین اخیر بغداد از زندان های تحت کنترل آمریکا به ویژه زندان "بوکا" در بصره آزاد شده بودند.

"ابو محمد" 32 ساله از ساکنان استان الرمادی که پس از انفجارهای سامرا در زندان بوکا تحت بازداشت قرار داشته است، در این باره می گوید: زندان بوکا به دانشگاهی تبدیل شده بود که فارغ التحصیلان آن سرسخت ترین نیروهای تکفیری و افراطی بودند.

وی افزود: تکفیری ها کسانی را در زندان تحت آموزش های خود قرار می دادند که از لحاظ درک و دانایی در سطح پایین و اکثرا سابقه دار بودند، کسانی که افکار تروریستی به سادگی در مغزشان رسوخ می کرد.

ابو محمد تاکید می کند: آمریکایی ها با توجه به دوربین ها و دستگاه های شنود خود در زندان بوکا به طور کامل از این مسئله مطلع بودند.

زندان بوکا (بزرگترین زندان نظامی آمریکا در عراق) در مارس 2003 پس از حمله آمریکا به عراق در استان بصره در جنوب این کشور احداث شده بود. ارتش آمریکا این زندان را در اواخر شهریوماه گذشته بست.

به گفته مقامهای آمریکایی، 180 زندانی عراقی موجود در زندان بوکا به زندان کروپر در فرودگاه بغداد منتقل شده اند.

در حال حاضر، 8400 زندانی در بازداشتگاههای ارتش آمریکا در عراق نگهداری می شوند.