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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

22 بهمن آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره "یار و یادگار"

22 بهمن آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره "یار و یادگار"

آخرین مهلت ارسال اثر به سومین جشنواره ادبی "یار و یادگار" 22 بهمن ماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوعاتی که برای  این جشنواره درنظر گرفته شده عبارتند از: امام همیشه زنده تاریخ، انقلاب اسلامی فصل بیداری ملتها، مهر میهن، عشق ولایت.

موضوع ویژه جشنواره نیز به بانوی انقلاب اختصاص یافته و یادمان حاجیه خانم ثقفی همسر حضرت امام خمینی(ره)  است که در اولین سال عروج وی قرار داریم .

آثار ارسالی به این جشنواره باید در قالب شعر، داستان بلند، داستان کوتاه، نثر ادبی و مقاله، ترانه و نمایشنامه باشد.

موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) با همکاری باشگاه قلم جماران سومین جشنواره سراسری "یار و یادگار" را در اسفند ماه برگزار می‌کند.

 

کد مطلب 983779

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