22 بهمن آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره "یار و یادگار"

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوعاتی که برای این جشنواره درنظر گرفته شده عبارتند از: امام همیشه زنده تاریخ، انقلاب اسلامی فصل بیداری ملتها، مهر میهن، عشق ولایت.

موضوع ویژه جشنواره نیز به بانوی انقلاب اختصاص یافته و یادمان حاجیه خانم ثقفی همسر حضرت امام خمینی(ره) است که در اولین سال عروج وی قرار داریم .

آثار ارسالی به این جشنواره باید در قالب شعر، داستان بلند، داستان کوتاه، نثر ادبی و مقاله، ترانه و نمایشنامه باشد.

موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) با همکاری باشگاه قلم جماران سومین جشنواره سراسری "یار و یادگار" را در اسفند ماه برگزار می‌کند.