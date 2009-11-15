اجلاس اوآنا زمینه ارتباط رسانه ها با یکدیگر را فراهم کرد

دکتر محمود اکرامی فر کارشناس ارتباطات و رسانه در حاشیه اجلاس اوآنا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این اجلاس گفت: ضرورت رسانه ای این اجلاس در جامعه احساس می شد و به اعتقاد من برگزاری آن پاسخ به یک نیاز اطلاعاتی جامعه بود.

وی افزود: این پاسخ پاسخی شایسته و علمی بود و امیدوارم به مثابه شعر "دور چون با عاشقان افتد، تسلسل بایدش" این اجلاس هم استمرار داشته باشد.

این پژوهشگر حوزه رسانه یادآور شد: فکر می کنم این اجلاس زمینه ای برای ارتباط گسترده رسانه ها با یکدیگر باشد و در راستای شفاف سازی فضای مبهم اطلاعاتی و جلوگیری از هرگونه شایعه پراکنی مفید باشد.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی ـ خبری خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه (OANA) امروز 22 آبان به میزبانی خبرگزاری مهر و با حضور مدیران ارشد خبرگزاری های این دو قاره در تهران برگزار ‌شد.