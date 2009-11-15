رسالت رسانه ها در ترویج ازدواج صحیح به درستی انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمدناصر سقای بی‌ریا ظهر یکشنبه در آستانه برگزاری سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی افزود: ازدواجهای ساده، آسان و به هنگام که شعار ازدواج دانشجویی است مورد تأکید دین اسلام است و جامعه ما که در مورد ازدواج با آسیبهای جدی روبروست باید به سمت ازدواج دانشجویی حرکت کند.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به نقش مهم و مؤثر رسانه‌ها در ترویج ازدواجهای صحیح گفت: رسانه‌ها این رسالت مهم را به درستی انجام نداده و بیش از آنکه مروج ازدواجهایی با هویت اسلامی و ایرانی باشد، ازدواج به سبک غربی که با فرهنگ و هویت ما در تعارض است را ترویج می ‌دهد.

وی ادامه داد: به دلیل نگاه سطحی و دور از واقعیت سریالها و فیلمهای سینمایی جامعه در امر ازدواج با چالشهای جدی روبرو شده و رسانه ملی باید در ترویج الگوهای ازدواج تجدید نظر کند.

مشاور رئیس جمهور افزود: در سریالهای و فیلمهای ما ازدواجهای سنتی و اسلامی که اکثر آنها نیز ازدواجهای موفقی هستند، ناموفق نشان داده می ‌شود و برعکس ازدواج‌ به سبک غربی که با آداب و رسوم سنتی و دینی ما سازگاری ندارد برجسته می‌شود در حالیکه براساس تحقیقات علمی ازدواجهای سنتی که ریشه در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما دارند موفق‌تر و پایدارتر هستند.

وی با بیان اینکه بین زندگی مدرن امروزی و دستورات و احکام دین اسلام باید تعامل و ارتباط برقرار کرد، افزود: انسان معاصر در روزگار مدرنی به سر می‌برد که وسایل ارتباطی نوین باعث تعامل و ارتباط نزدیک انسانها با هم شده است و از سویی ما مسلمانها با مقیدات و دستورات دین اسلام روبرو هستیم که محدودیتهایی را برای ما به دنبال دارد و اگر نتوانیم بین زندگی مدرن و دین دو در ازدواج و زندگی ارتباط برقرار کنیم با مشکلات و آسیبهای جدی روبرو خواهیم شد.

وی عنوان کرد: زندگی مدرن ابزارهای نوینی را در اختیار انسان قرار داده که زندگی را تسهیل می‌کند و از دیدگاه اسلام اگر از این ابزارها درست استفاده شود می‌تواند انسان را در تعالی روحی و فکری و معنوی یاری داده و انسان را به سعادت برساند.

حجت الاسلام سقای بی‌ریا با اشاره به اینکه اسلام با تجدد و پیشرفت در زندگی هرگز مخالف نیست، افزود: اسلام جهان‌بینی مشخصی دارد که در هر اصلی قابل ارائه و پیاده ‌شدن است و در دنیای معاصر نیز احکام و قواعد اسلام هیچ تعارضی با ابزارهای نوین ارتباطی ندارند.