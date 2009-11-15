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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

با وجود شکست مالی فیلم قبلی "اره هفت" ساخته می‌شود

علیرغم فروش نه چندان مطلوب قسمت ششم فیلم "اره" در اکران آمریکا و جهان استودیو لانز گیت مرحله پیش‌تولید فیلم " اره هفت " را از هم اکنون آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مایکل برنز رئیس لاینز گیت در حاشیه کنفرانس "رسانه و اقتصاد"  که روز جمعه در لس آنجلس برگزار شد گفت که مراحل پیش تولید فیلم " اره هفت" بدون توجه به فروش نامطلوب "اره شش" از هم اکنون آغاز شده است.

"اره شش"در نخستین آخر هفته اکران در آمریکای شمالی تنها 14.1 میلیون دلار فروخت و انتظارها را بر آورده نکرده است. لاینز گیت تصمیم دارد " اره هفت " را به شیوه سه بعدی تولید کند. مایکل برنز در این باره گفت: تا جایی که بتوانیم از این داستان کسب در آمد کنیم، این داستان را ادامه خواهیم داد.

فیلمبرداری قسمت هفتم از ماه ژانویه آغاز خواهد شد و دیوید هکل که کارگردانی قسمت پنچم را بر عهده داشت، این فیلم را هم خواهد ساخت. قسمت دوم فیلم "اره" که در سال 2005 به نمایش درآمد 87 میلیون دلار فروخت و موفق‌ترین دنباله "اره" تا کنون بوده است.

کد مطلب 983784

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