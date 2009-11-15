شورای کارشناسی قرآن در خراسان جنوبی راه ‌اندازی می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول دارالقرآن الکریم اداره ‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در این نشست، گفت: وجود این شورا در ارائه راهکارهای مؤثر و کارشناسی شده در زمینه فعالیتهای مختلف حوزه قرآن کریم در سطوح مختلف مدیریتی استان به ویژه نهادهای متولی و مسئول به عنوان بازوی مشورتی مفید است.

محمدرضا اشرفی از برگزاری آزمون دوره تربیت داور عمومی و تخصصی قرآن کریم در شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: این آزمون با حضور نماینده سازمان دارالقرآن الکریم 28 آبان‌ ماه در محل اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه دو نفر برای دوره تربیت داور عمومی و یک نفر در دوره قرائت سطح پنج واجد شرایط شرکت در این آزمون هستند، ادامه داد: این افراد پس از قبولی در آزمون می‌توانند به عنوان عضو هیئت داوران در مسابقات قرآنی شرکت داشته باشند.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره ‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان خواستار جدیت اعضا در تشکیل جلسات این شورا شد.

مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی خراسان جنوبی نیز در این نشست با بیان برخی آسیبهای موجود در حوزه فعالیتهای قرآنی، به بعضی از مصادیق موجود در سطح استان اشاره کرد.

مهدی استانستی تشکیل شورا را مهمترین عامل در رفع بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی اجرای دستورالعمل‌ ها و برنامه‌ های مختلف قرآنی عنوان کرد.

در این نشست که به دعوت دارالقرآن اداره ‌کل تبلیغات اسلامی و اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی استان به صورت خودجوش و با هدف تصویب این شورا در استان برگزار شد، جمعی از اساتید و صاحب ‌نظران متخصص در امور قرآنی از سطح استان حضور داشتند.