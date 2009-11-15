سالانه 1200 عمل وازکتومی در ارومیه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرخ اسلاملو ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دومین مرکز بین المللی وازکتومی در ارومیه افزود: این در حالیست که ظرفیت این مرکز هفت هزار و 200 عمل در سال است.

وی ادامه داد: این مرکز ظرفیت آموزش سالانه 60 پزشک خارجی و 120 پزشک داخلی را داراست و به 40 کشور جهان ارائه خدمات خواهد کرد.

اسلاملو اضافه کرد: مرکز بین المللی آموزشی وازکتومی در مرکز بهداشت شماره شش ارومیه که قبلا مرکز آموزشی وازکتومی کشور بود راه اندازی شده است و علاوه بر آموزش، عمل جراحی وازکتومی نیز در آن صورت خواهد گرفت.

وی برنامه تنظیم خانواده در ایران، وضعیت برنامه های بهداشت باروی در آذربایجان غربی و چگونگی عمل وازکتومی از مهمترین اهداف برنامه ریزی آموزشی بود.

اولین مرکز آموزشی عمل وازکتومی در کشور چین که بنیانگذار این روش پیشگیری است، فعالیت می کند.