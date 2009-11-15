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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

سالانه 1200 عمل وازکتومی در ارومیه انجام می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزشی وازکتومی ارومیه گفت: سالانه هزار و 200 نفر از آقایان در این مرکز وازکتومی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرخ اسلاملو ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دومین مرکز بین المللی وازکتومی در ارومیه افزود: این در حالیست که ظرفیت این مرکز هفت هزار و 200 عمل در سال است.

وی ادامه داد: این مرکز ظرفیت آموزش سالانه 60 پزشک خارجی و 120 پزشک داخلی را داراست و به 40 کشور جهان ارائه خدمات خواهد کرد.

اسلاملو اضافه کرد: مرکز بین المللی آموزشی وازکتومی در مرکز بهداشت شماره شش ارومیه که قبلا مرکز آموزشی وازکتومی کشور بود راه اندازی شده است و علاوه بر آموزش، عمل جراحی وازکتومی نیز در آن صورت خواهد گرفت.

وی برنامه تنظیم خانواده در ایران، وضعیت برنامه های بهداشت باروی در آذربایجان غربی و چگونگی عمل وازکتومی از مهمترین اهداف برنامه ریزی آموزشی بود.

اولین مرکز آموزشی عمل وازکتومی در کشور چین که بنیانگذار این روش پیشگیری است، فعالیت می کند.

کد مطلب 983786

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