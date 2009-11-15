افزایش آمار اهدای خون در 6 ماه اول سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، طی 6 ماه اول سال جاری آمار اهدای خون 6 دهم نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

طی مدت یادشده استان هرمزگان با دریافت 17 هزار و 204 واحد خون نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 39 درصد رشد آمار خونگیری داشت که بدین ترتیب در رشد آمار اهدای خون رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.

همچنین استان قم با 13 هزار و 34 واحد خونگیری و رشدی 15 درصدی و استان کردستان با 12 هزار و 453 واحد خونگیری و رشدی بیش از 13 درصد جایگاه دوم وسوم را به خود اختصاص دادند.

این گزارش حاکی است میزان خونگیری در استان تهران طی شش ماه گذشته 196 هزار و 622 واحد بوده که از این میزان هفت هزار و 536 واحد خون کامل، 181 هزار و 8 واحد گلبول قرمز متراکم و 155 هزار و 204 واحد پلاسمای تازه منجمد استحصال شده است. همچنین 11 هزار و 864 واحد کرایو و 11 هزار و 837 واحد سی پی پی و 107 هزار و 561 واحد پلاکت کنسانتره از خونهای اهدایی در استان تهران به دست آمده است.

بنا بر این گزارش از 895 هزار و 307 واحد خون اهدای کل کشور نیز 20 هزار و820 واحد خون کامل و 841 هزار و 41 واحد گلبول قرمز متراکم، 729 هزار و 471 واحد پلاسمای تازه منجمد و 55 هزار و 180 واحد کرایو به دست آمده است.

همچنین 385 هزار و 957 واحد پلاکت کنسانتره از خون اهدا شده به دست آمد که فرآورده های یاد شده برای مصرف بیماران مورد استفاده قرار گرفت.