70 ویژه برنامه متنوع فرهنگی و هنری برای کودکان بوشهری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامعلی قادریان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی افزود: در این هفته 12 مرکز فرهنگی هنری از مجموع 17 مرکز ثابت ، سیار روستایی و پستی استان به اجرای برنامه های خاص خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: در این هفته همایش ادبی شعر و داستان، جشن کتاب، مسابقه کتاب سازی، کاریکاتور و نقاشی، نمایش عروسکی، سرود، قصه گویی ، نشریه دیواری، کارگاه های کاردستی و کارت سازی اجرا خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: همچنین در این هفته از کتابخوانهای برتر در شهرهای برازجان، جم، دیلم، اهرم و بوشهر تقدیر خواهد شد.

قادریان اظهار داشت: برپایی دوازدهمین جشنواره استانی قصه گویی در روز 26 آبان ماه از مهم ترین برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی است.

وی اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 30 قصه گو در بخش مربیان و آزاد با حضور در سینما کانون با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که در پایان چهار نفر به عنوان برگزیده جشنواره انتخاب و از 10 نفر در بخش مربیان و شش نفر در بخش آزاد تقدیر به عمل خواهد آمد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: همچنین تقدیر از 12 کودک و نوجوان کتاب خوان کانون از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه جشنواره قصه گویی خواهد بود .