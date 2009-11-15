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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۲

در هفته کتاب؛

70 ویژه برنامه متنوع فرهنگی و هنری برای کودکان بوشهری اجرا می شود

70 ویژه برنامه متنوع فرهنگی و هنری برای کودکان بوشهری اجرا می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در 12 مرکز فرهنگی هنری کانون بیش از 70 ویژه برنامه متنوع فرهنگی و هنری اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامعلی قادریان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی افزود: در این هفته 12 مرکز فرهنگی هنری از مجموع 17 مرکز ثابت ، سیار روستایی و پستی استان به اجرای برنامه های خاص خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: در این هفته همایش ادبی شعر و داستان، جشن کتاب، مسابقه کتاب سازی، کاریکاتور و نقاشی، نمایش عروسکی، سرود، قصه گویی ، نشریه دیواری، کارگاه های کاردستی و کارت سازی اجرا خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: همچنین در این هفته از کتابخوانهای برتر در شهرهای برازجان، جم، دیلم، اهرم و بوشهر تقدیر خواهد شد.

قادریان اظهار داشت: برپایی دوازدهمین جشنواره استانی قصه گویی در روز 26 آبان ماه از مهم ترین برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی است.

وی اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 30 قصه گو در بخش مربیان و آزاد با حضور در سینما کانون با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که در پایان چهار نفر به عنوان برگزیده جشنواره انتخاب و از 10 نفر در بخش مربیان و شش نفر در بخش آزاد تقدیر به عمل خواهد آمد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: همچنین تقدیر از 12 کودک و نوجوان کتاب خوان کانون از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه جشنواره قصه گویی خواهد بود.

قادریان یادآور شد: در حال حاضر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در 15 کتابخانه ثابت، 2 سیار روستایی و یک کتابخانه پستی بیش از هشت هزار عضو کودک و نوجوان دارد.

کد مطلب 983789

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