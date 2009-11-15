کاوشگر مریخ نورد اسپریت در دو قدمی مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ناسا اعلام کردند که طرحی را برای آزاد کردن کاوشگر اسپریت از زمینهای شنی سطح مریخ در دست بررسی دارند در صورت عدم موفقیت این طرح، زندگی محبوب ترین روبات دنیا سرانجام به پایان می رسد.

اسپریت از شش ماه در یک خاک خشک و نرم گیر افتاده است این دانشمندان امیدوارند که با این طرح جدید بتوانند اسپریت را نجات دهند.

کاوشگرهای دوقلوی اسپریت (روح) و آپورتونیتی (فرصت) در حدود شش سال قبل در سال 2004 به مریخ رسیدند دوره فعالیت این دو مریخ نورد تنها 90 روز بود که در کمال شگفتی دانشمندان نزدیک به شش سال است که به حیات خود ادامه می دهند اکنون به نظر می رسد که تیم کنترل این کاوشگرها باید خود را برای یک خداحافظی اجتناب ناپذیر با این روباتهای دوقلو آماده کنند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، پس از اینکه اسپریت در ماه آوریل در این توده شن گیر افتاد، دانشمندان ناسا این رویداد ناگوار را شبیه سازی و مریخ نورد را آزمایش کردند اما آزمایشات نشان داد که نجات این کاوشگر نمی تواند کاملا موفقیت آمیز باشد.

اکنون در این طرح جدید، دانشمندان در تلاشند تا چرخهای کاوشگر را به موقعیت شش ماه قبل بازگردانند.

اگر این کاوشگر نتواند با موفقیت از این زمین شنی خلاص شود این زمین به مدفن و محل پایان ماجراهای اسپریت تبدیل می شود.