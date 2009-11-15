گفتگو با میدان داری حاکمیت راه حل اختلافات سیاسی در کشور است

حسن رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود: برای ایجاد فضای وحدت و همبستگی در جامعه نیاز به ایجاد زمینه های این امر مهم ضروری است که از جمله آن قضاوت واقع بینانه حاکمیت و نخبگان از فضای موجود کشور است.

استاندار سابق خراسان با اشاره به اینکه فضای موجود در کشور مطلوب نیست و مبانی بروز وحدت در جامعه بشدت آسیب دیده است، تصریح کرد: تنها راه آسیب شناسی وحدت و همبستگی در جامعه برگزاری نشست هایی با حضور همه گروههای سیاسی است.

مسئولیت مشترک حاکمیت، ریش سفیدان، نخبگان و شخصیت های تراز اول دینی و انقلابی و سیاسی افزایش وحدت در جامعه است و نباید از این امر مهم غافل شوند

وی تاکید کرد: مسئولیت مشترک حاکمیت، ریش سفیدان، نخبگان و شخصیت های تراز اول دینی و انقلابی و سیاسی افزایش وحدت در جامعه است و نباید از این امر مهم غافل شوند.

قائم مقام مدیرعامل بنیاد باران اظهارداشت: حاکمیت باید با تدبیر و کارگردانی فضای موجود و نامناسب فعلی را که مملو از ابهامات، گمانه زنی های مخرب و تفرقه بین گروههای سیاسی مختلف است به فضایی مطلوب و وحدت آفرین تبدیل کند.

رسولی نقش صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی را در ایجاد وحدت و همبستگی در جامعه بسیار موثر خواند و افزود: رسانه ملی باید بنا به رسالت قانونی خود و با هدف تسهیل مبادله پیام های تفاهم آمیز میان گروههای سیاسی در زمینه گسترش وحدت و همبستگی در کشور تلاش کند.

استاندار سابق خراسان با تاکید بر ضرورت وجود وحدت در جامعه گفت: هر حاکمیتی برای نیل به منافع ملی خود در عرصه های داخلی و بین المللی نیازمند است تا هرچه بیشتر و بهتر به تجهیز قدرت ملی خود بپردازد.

قائم مقام مدیرعامل بنیاد باران اضافه کرد: تجهیز قدرت ملی به معنای برخورداری از مظاهر قدرت اقتصادی، مالی، علمی و فنی و نظامی و سایر مظاهر قدرت فقط نیست، بلکه در کنار این مظاهر قدرت ملی حاکمیت ها چنانچه بتوانند در حوزه های نظری و سیاسی اجماع نخبگان و انسجام نسبی ملی صاحب نظران را تحصیل کند، بهتر می تواند نسبت به اعمال سایر مصادیق قدرت ملی خود اقدام کنند.

وی شرط لازم برای اقتدار ملی هر کشوری را برخوردار بودن ملت و حاکمیت آن کشور از انواع قدرت در عرصه ملی عنوان کرد.

رسولی با بیان اینکه شرط کافی اعمال این قدرت همسویی، هم نظری و انسجام بخشی نسبی حوزه های فکری و نظری است ادامه داد: چنانچه این شرط کافی تحقق پیدا نکند، اعمال قدرت بدون اجماع نخبگان در عرصه های گوناگون فراهم نمی شود.

حاکمیت باید تکثیر و تنوع سلایق و دیدگاهها را در چارچوب منافع ملی خویش به رسمیت بشناسد، و با مدیریت هوشمندانه و صحیح، اختلاف سلایق عمده را دررسیدن به اهداف و منافع ملی بکار ببرند

قائم مقام مدیرعامل بنیاد باران اظهارداشت: برای ایجاد و تقویت قدرت متقاعد سازی، مجاب کنندگی، ملت سازی و جریان سازی حاکمیت باید تکثیر و تنوع سلایق و دیدگاهها را در چارچوب منافع ملی خویش به رسمیت بشناسد، و با مدیریت هوشمندانه و صحیح، اختلاف سلایق عمده را دررسیدن به اهداف و منافع ملی بکار ببرند.

وی افزود: هر حاکمیتی نیازمند اقتضاعاتی از قبیل تحمل و بردباری، تکریم و پاداش حقوق و حرمت مردم، ملزم دانستن حاکمیت به وظیفه پاسخگویی در قبال نمایندگی اعمال قدرت ملی، پرهیز از خود شیفتگی، خودکامگی و به حساب نیاوردن سایرین، استقبال از نقد همگانی و مشارکت بیشتر مردم بویژه نخبگان و احزاب در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی و بین المللی و برخورد همراه با عطوفت و مهربانی با مردم است تا بتواند با بکارگیری این موارد وحدت و همبستگی را در جامعه رواج دهد.

استاندار سابق خراسان گفت: در صورت افزایش وحدت در جامعه، حاکمیت به حدی از ظرفیت هماهنگ کنندگی ملی می رسد که می تواند چتری به وسعت سرمایه های اجتماعی، فکری و سیاسی ایران بگستراند به گونه ای که زیر این چتر تمامی سلایق سیاسی به اعتلای اسلام، انقلاب و ایران و جمهوری اسلامی می اندیشند.