همسایگی جغرافیایی ارتباط رسانه های ایران و کویت را ضروری می سازد

جمال یالی بهبهانی دبیر ارشد خبرگزاری کویت (کونا) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : نشست اوآنا در تهران فرصت خوبی را برای تبادل تجربیات و ایده ها بین خبرگزاریهای عضو سازمانهای خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه فراهم کرد.

وی به وجود مرزهای مشترک جغرافیایی بین ایران و کویت اشاره کرد و اظهار داشت: روابط میان کویت و جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب است و همسایگی دو کشور ضرورت گسترش همکاریها بین رسانه های دو طرف را بیشتر می کند.

اجلاس اوآنا در تهران

دبیر ارشد خبرگزاری کویت به دایر بودن دفتر این خبرگزاری در تهران نیز اشاره کرد و گفت: ما اخبار ایران را دنبال می کنیم و به اخبار همسایه خود حساس هستیم.

یالی بهبهانی روابط کونا و مهر را نیز در سطح خوبی دانست و خواستار گسترش همکاری با این خبرگزاری ایران شد.

وی ضعف در حوزه فناوریهای رسانه ای را مهمترین چالش رسانه های آسیایی در مقابل رسانه های غربی دانست و گفت: فناوری رسانه ای مورد استفاده در خبرگزاریهای آسیایی به روز نیست.

این مسئول خبرگزاری کونا ادامه داد: فناوری در رشد و افزایش تاثیرگذاری رسانه بر جامعه اهمیت زیادی دارد چرا که جهان امروز متفاوت از جهان گذشته است و هر روز هم متفاوت تر می شود.

دبیر ارشد خبرگزاری کونا کویت به بازدید خود از رسانه های شرق دور اشاره کرد و گفت: رسانه های شرق دور مثل رسانه های ژاپن، کره و چین که اغلب عضو اوآنا نیز هستند از لحاظ فناوری رشد خوبی داشته اند.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" به میزبانی خبرگزاری مهر در هتل انقلاب تهران برگزار شد.