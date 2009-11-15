درخواست عضویت ترند در اوآنا ارائه شد/ بررسی عضویت در مجمع عمومی اوآنا

الچین حسینف مدیر همکاریهای بین الملل خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش این خبرگزاری برای عضویت در سازمانهای خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه گفت: از آنجا که عضویت در اوآنا را عامل ارتقاء رسانه خود می دانیم خواستار عضویت در آن شدیم.

وی از ارائه درخواست خبرگزاری ترند به اوآنا برای عضویت در نشست تهران خبر داد و گفت: خبرگزاری مهر از حامیان جدی عضویت ما در سازمانهای خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه است و که این حمایت خبرگزاری مهر قابل تقدیر است.

دیدار مدیرعامل خبرگزاری مهر با مدیران خبرگزاری ترند

مدیر کل همکاریهای بین الملل خبرگزاری ترند، خبرگزاری آذرتاج آذربایجان را از دیگر حامیان این خبرگزاری در پیوستن به سازمانهای خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد در نشست آتی مجمع عمومی این سازمان، عضویت ترند در اوآنا نهایی شود.

حسینف، اوآنا را پلی برای گسترش روابط و همکاریها با رسانه های آسیایی عنوان کرد و گفت: علاوه بر تسهیل همکاری رسانه ای در زمینه های تبادل عکس و خبر بین اعضا، عضویت در اوآنا تسهیل کننده امضای توافقنامه با اعضا نیز هست.

مدیر کل همکاریهای بین الملل خبرگزاری ترند ابراز امیدواری کرد که رسانه های آسیایی بتوانند در بستر همکاری رشد کنند و رقابت مانع از گسترش همکاریها بین اعضا نشود.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، دکتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" به میزبانی خبرگزاری مهر در هتل انقلاب تهران برگزار شد.