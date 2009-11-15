جشنواره سراسری عکس جوانان ایران با معرفی نفرات برتر خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جشنواره از میان 110 عکس راه یافته به مرحله داوری 9 عکس به عنوان آثار برتر انتخاب و از صاحبان آنها تجلیل شد.

در بخش عکاسی از جوانان این جشنواره جمشید فرج وند از بیجار و مجید شقاقی و مهدی رجبی هر دو از مشهد به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

شکوفه بیاتی از مشهد و جواد اصغر اوغلی از ارومیه نیز در این بخش شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش عکاسان جوان صمد قربان زاده از ارومیه اول شد، نوید ریحانی از اهواز مقام دوم را به دست آورد و حامد افرابی از شیراز و رامین عدل از ارومیه مشترکا مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

همزمان با جشنواره سراسری عکس جوانان ایران یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه آذربایجان غربی نیز بکار خود پایان داد.

در این جشنواره از میان 70 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره 29 اثر در دو بخش داستانی و مستند به مرحله داوری راه یافته بودند که در بخش فیلم مستند فیلم زغال به کارگردانی بهروز اسراری و در بخش داستانی فیلم به ارتفاع پنجره به کارگردانی حمید دلربا برتر شناخته شدند.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در مراسم اختتامیه این جشنواره که در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه برگزار شد زبان هنر را بهترین وسیله برای بیان واقعیات زندگی عنوان و بر حمایت از هنرمندان در تمامی بخشها تاکید کرد.

جشنواره های عکس جوانان ایران و فیلم کوتاه آذربایجان غربی از بیستم ماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه برگزار شد.