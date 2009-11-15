حمایت بخش اقتصادی از ورزش بوشهر مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین وردیانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع روسای هیئتهای ورزشی استان بوشهر افزود: در حالی استان بوشهر به عنوان پایتخت اقتصادی کشور مطرح است که تیم فوتبال ساحلی آن که علاوه بر کسب عنوان نائب قهرمانی کشور در سال گذشته، حضور مقتدرانه ای در لیگ امسال دارد، حامی مالی ندارد .

وی اظهار داشت: کمبود اعتبارات مهمترین مشکل همه رشته های ورزشی است و تربیت بدنی نیز توان تامین نیازهای مالی آنها را ندارد، بنابراین لازم است صنایع مستقر در استان همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند .

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر گفت: امروز استان بوشهر با حضور تیمهای فوتبال، هندبال بانوان و فوتبال ساحلی در لیگ کشور، فرصت بسیار مناسبی را برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در ورزش دارد اما نبود حمایت کننده مالی سبب شده است ورزشکاران و تیمهای ورزشی به دلیل اعزام به مسابقات با شرایطی نامناسب، نتوانند نتایج مطلوبی کسب کنند .