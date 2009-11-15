تشکیل کمیته هفت نفره در جامعه روحانیت فعلا منتفی است

حجت الاسلام احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی و صحبتهایی که با برخی رجال صورت گرفت، ادامه بررسی تشکیل کمیته هفت نفره لزومی پیدا نمی کند و لذا این موضوع فعلا منتفی است.

وی همچنین از بررسی برخی از بندهای اساسنامه جامعه روحانیت مبارز در جلسه روز سه شنبه 3 آذر با حضور اعضای شورای مرکزی این تشکل خبر داد.

بنابراین گزارش، جامعه روحانیت مبارز چندی پیش به منظور بررسی راهکارهای میانجیگری بین گروه های سیاسی، تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته هفت نفره را برعهده گرفته بود.