نارضایتی بازیکنان از شرایط تیم فوتبال نوجوانان/ نفس کشیدن سخت بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فارسی سایت گل روز یکشنبه در گزارشی پیرامون وضعیت تیم فوتبال نوجوانان ایران در مسابقات جام جهانی نیجریه نوشت: « مهدی تاج در حالی ضعف های مدیریتی تیم ایران در جام حهانی را تکذیب می کند که بازیکنان این تیم بر تمام آنها صحه می گذارند.
اخبار و اتفاقات ناخوشایندی که این روزها پس از بازگشت تیم ملی نوجوانان از نیجریه توسط یکی از خبرگزاریهای بازگو شده، بیانگر وضعیت بغرنج ستارههای کوچک فوتبال ایران در مسابقات جامجهانی است.
با این حال مهدی تاج، مدیر تیمهای ملی با رد مصرانه این گزارش مدعی شده اگر دلایل اشاره به چنین موضوعاتی را عنوان کند، تنفر مردم از فوتبال برانگیخته میشود.
بهرغم موضعگیری تند تاج، وضعیت تیمملی نوجوانان به روایت بازیکنان این تیم از صحت گزارش خبرنگار مذکور حکایت دارد.
علی حیدری یکی از بازیکنان حاضر در جامجهانی نوجوانان در توصیف شرایط این تیم میگوید: « برخلاف اخباری که به ایران مخابره میشد به طور کلی 1250 دلار پاداش دریافت کردیم. در خصوص لباسهای ورزشی هم وضعیت جالبی نداشتیم. نوع دوخت پیراهنها به شکلی بود که به سختی نفس میکشیدیم و دائما به تن ما میچسبید.»
اکبر ایمانی هم در تایید گزارشهای خبرنگاران میگوید:« از بازیکنان دیگر خبر ندارم اما کلا 1100 هزار دلار پاداش دریافت کردم.»
با اینکه مهدی تاج، گزارش خبرنگار خبرگزاری مذکور را با مسائل مادی مرتبط دانسته، اشاره اکبر ایمانی تنها گوشهای از مشکلات عدیده تیمملی نوجوانان را عیان می کند:« در مقابل هلند با پیراهنهایی بازی کردیم که یکبار شسته شده بود و به همین دلیل رنگ پس داده بود. از اول تا آخر بازیها به ما میگفتند به زودی چند دست لباس از ایتالیا به اردوی تیمملی میرسد اما در نهایت وقتی بازیهایمان تمام شد، دو دست لباس به دست مان رسید.»
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 20 آبان ماه در گزارشی به شرایط تیم فوتبال نوجوانان در مسابقات جام جهانی نیجریه اشاره کرده بود که واکنش هایی را به همراه داشت.
نظر شما