به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این نویسنده و کارگردان با تعریف از یکدیگر و شرح محدودیتهای فرم هنرهاشان احتمال این همکاری را تقویت کردند.

میشل هانکه گفت: هر کتابی که از هوله‌‌بک خوانده‌ام مرا حیرت‌ زده کرده ‌است که چه خوب می‌توانیم با هم کار کنیم. ما این موضوع را در نظر گرفتیم و درباره‌اش حرف زدیم.

هوله‌بک نیز که مدتی است به اقتباس سینمایی از آثارش علاقه ‌نشان داده‌ و رمان آتومیس او درسال 2006 به صورت فیلم برگردانده شده ‌است هانکه را به عنوان یک فیلمساز ستود.

میشل هوله‌بک (با نام اصلی میشل توماس) در سال 1958 در فرانسه به دنیا آمد. این نویسنده جنجالی که در پی بازگشت به سنتهای ادبی مارکی دوساد و بودلر است تا کنون جوایز مختلفی کسب کرده‌است. وی بر اثر مشکلاتی که به خاطر آثارش در زادگاهش برایش به وجود آمده مدتی به ایرلند رفت اما اکنون در اسپانیا زندگی می‌کند.

میشل هانکه، فیلمساز اتریشی ـ آلمانی ساکن وین متولد 1944 است. وی از سال 1974 شروع به کار فیلمسازی کرده و تا کنون 21 فیلم ساخته که بیشتر‌شان تلویزیونی بوده است.هانکه تا کنون 46 بار نامزد دریافت جوایز مختلف بوده که در 23 مورد موفق به دریافت آنها شده و جایزه نخل طلایی کن از جمله آنهاست.