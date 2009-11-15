ایرباس هما با 258 مسافر دچار نقص فنی شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: پرواز شماره 413 تهران- اهواز هواپیمایی جمهوری اسلامی در ساعت 11.45 دقیقه به فرودگاه اهواز رسید که لحظاتی پس از فرود بدلیل بروز مشکل آنی در سیستم ترمزهواپیما قادر به حرکت عادی به سمت تاکسی وی (محل پارک هواپیما) نشد.

رضا جعفر زاده با بیان اینکه هواپیمای ایرباس هما به موقع از تهران به سمت اهواز حرکت کرده بود، تصریح کرد: این هواپیما 258 نفر مسافر داشت که خوشبختانه هیچگونه آسیبی به آنها نرسیده است.

وی با بیان اینکه همگی مسافرین به خارج از هواپیما هدایت و به سالن فرودگاه منتقل شدند، گفت: مسئولین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از وقفه در انجام پروازهای برنامه ای این شرکت نسبت به هواپیمای جایگزین اقدام کردند.