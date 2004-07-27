علاوي: وزير دفاع بايد توضيح دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، اياد علاوي نخست وزيرعراق درپاسخ به سئوال روزنامه الراي العالم چاپ كويت درباره ادعاهاي وزير دفاع عراق عليه ايران تاكيد كرد: عراق دشمني به معني آن كه دشمني كند، ندارد.

وي ادامه داد: مشكلات با ايران همان مشكلاتي است كه با كشورهاي ديگرهمسايه موجود است، اما ما سعي داريم تا آن را با استفاده از راه حل هاي برادرانه و مسالمت آميز و براساس تفاهم و منافع طرفين بر طرف كنيم.

اياد علاوي ادامه داد كه از وزير دفاع خود انتظار دارد تا درباره اظهارات خود عليه ايران، توضيح دهد.

وي تاكيد كرد: به صراحت مي گويم كه از مستندات و منابعي كه وزير دفاع عراق برپايه آن اين گونه عليه ايران اظهار نظر كرد، اطلاعي ندارم.

حازم الشعلان وزيردفاع عراق در گفتگويي با روزنامه واشنگتن پست كه روز گذشته منتشر شد، ايران را دشمن اول عراق دانسته و آنرا متهم به اقدامات خلاف قانون در مرز با عراق نموده است.

وي همچنين گفت كه علي رغم انتشار خبرهايي مبني بر فعاليت تروريستي در كويت براي قتل وي ، سفر خود را به اين كشور و در موعد مقرر انجام خواهد داد.

علاوي هم اكنون در بيروت به سر مي برد و قرار است فردا در پايان سفر سه روزه خود به لبنان از كويت و عربستان سعودي ديدار كند.

نخست وزير عراق پيش ازاين از كشورهاي سوريه، مصر و اردن ديدار كرده بود.