مذاکره با حضور بزرگان راهکاری برای حل اختلافات داخلی است

غلامحسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود: باید بزرگانی که مورد قبول هر دو گروه هستند و عادل اند با برگزاری جلسات مذاکره برای حل اختلافات میان جریان های سیاسی که قانون اساسی را قبول دارند، تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه افراد محدودی با ایجاد همبستگی و فضای وحدت ملی در کشور مخالف هستند، اضافه کرد: ایجاد آرامش و وحدت ملی یکی از مهمترین موضوعات کشور است چرا که در سایه وحدت می توان بر مشکلات فائق آمد.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: گروههای و جریانات سیاسی باید از افراط پرهیز کنند چرا که افراط کارساز نیست و باید فضای اعتدال بر جریانات سیاسی کشور حاکم شود.

امیری در بیان اینکه چگونه صدا و سیما می تواند به افرایش همبستگی ملی در جامعه کمک کند؟ اظهارداشت: صدا و سیما نیز به عنوان یک رسانه ملی با برگزاری مناظره و گفتگو میان کارشناسان مختلف باید راهکارهای عملی برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه را پیدا کند.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه گروههایی که اختلاف دارند باید دست از لجاجت بردارند و برای حل اختلافات یک گام به جلو بردارند، تصریح کرد: آنانی که علم مخالفت در جامعه را برداشتند نه به دنبال موسوی، مه خاتمی و نه کروبی اند، بلکه این افراد به دنبال اهداف خود هستند و چه بسا که این اهداف در راستای اهداف مخالفان نظام باشد.

امیری خاطرنشان کرد: جریانات سیاسی باید هوشیار باشند تا این نیروهای مخالف ما را به دنبال خود نکشانند.

وی با تاکید بر اینکه فصل الخطاب باید در جامعه فرمایشات مقام معظم رهبری باشد و بر محور قانون باشد گفت: باید با افرادی که به قانون التزام دارند و از ولایت فقیه پیروی می کنند وحدت کرد.



