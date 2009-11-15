290 میلیارد ریال بیمه بیکاری در غرب استان تهران پرداخت شده است

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماهانه بیش از 41 میلیارد و 740 میلیون ریال مقرری بیمه بیکاری در شعب تامین اجتماعی پرداخت می شود.

داریوش صالح پور افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال هفت درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به ماده 7 قانون بیمه بیکاری گفت: مدت زمان دریافت بیمه بیکاری باعث شده تا بیکاران تمایلی به اشتغال مجدد نداشته باشند به گونه ای که حتی چهار سال هم می توانند از این بیمه استفاده کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان تهران یکی از عوامل مهم فشار به صندوق بیمه بیکاری را اخراج کارگران عنوان کرد و افزود: برای رفع مشکل بیکاری باید به صورت ریشه ای اقدام شود.

صالح پور افزود: بیمه بیکاری می تواند به صورت مقطعی مشکل را رفع کند.

در این بازدید کریم چناری معاون سیاسی امنیتی فرمانداری کرج از نزدیک با فعالیتهای سازمان آشنا شده و عملکرد این سازمان را مثبت ارزیابی کرد.