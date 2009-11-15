توانایی ایران در تولید سامانه‌ موشکی S300/ روسیه به تعهداتش عمل کند

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاخیر روسیه در واگذاری سامانه موشکی S300 به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ما همکاریمان با کشور روسیه در ارتباط با مسائل نظامی همکاری قدیمی است اما آنچه که در این میان بویژه برای روسیه مهم است این است که روسها در برابر افکار عمومی و درعرصه جهانی به تعهدات خود پایبند باشند.

وی با اعلام اینکه چندی پیش با سفیر روسیه ملاقاتی انجام داده است، عنوان کرد: با وجود تاخیر صورت گرفته از سوی دولت روسیه در زمینه واگذاری سامانه موشکی S300 ، سفیر روسیه هم معتقد است که باید به تعهدات دوجانبه پایبند بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روسیه هم مانند همه کشورهای دنیا می داند که جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها توانایی استفاده از فناوریهای نوین وپیشرفته روز دنیا را با استفاده از استعداد ودانش بومی خود دارد، بنابراین روسها باید در بحث واگذاری این سامانه پدافندی که صرفا در چارچوب دفاع از حریم کشور تعریف شده به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشند، زیرا ایران کشوری نیست که در برابر عدم همکاری کشورهای متعهد بدون اقدام باقی مانده ومتوقف شود.

وی با تاکید براینکه طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانمندیهایی که دارد خواهد توانست در آینده ای نه چندان دور این سامانه موشکی را در سطح انبوه تولید نماید، گفت: اما با این حال عمل به تعهدات روسیه، می تواند مبنای توافقات جدیدی در سایر زمینه ها قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اظهار امیدواری نسبت به اینکه طبق توافقات انجام شده با روسیه تا قبل از سال جدید خبر خوش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را به ایرانیان بدهیم، یادآور شد: طبق تعهدات فی مابین، روسها باید امسال مرحله نهایی راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را اجرا کنند و این مسئله هم یکی از مطالبات جدی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید.



