صبور بودن را در روز جهانی بردباری بیاموزیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بان کی مون آمده است: بردباری به معنای بی تفاوتی و بی میلی در پذیرش دیگران نیست بلکه راهی است برای زندگی براساس تفاهم متقابل و احترام به دیگران، همچنین اعتقاد داشتن به اینکه از تنوع جهانی نباید ترسید بلکه باید آن را پذیرفت.

دبیرکل سازمان ملل افزود: سازمان در جبهه های گوناگون بردباری را ترویج می نماید، گفت: ارتقای بردباری بخشی از کار ملل متحد برای صلح، جلوگیری از درگیری، ایجاد مردمسالاری و حقوق بشر است.

وی اظهار داشت: سازمان ملل از راه اتحاد تمدنها و بسیاری از ابتکارات آموزشی و بین فرهنگی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، گفتگو را ترویج و با نابردباری و افراطی گرایی مبارزه می کند.