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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

بان کی مون:

صبور بودن را در روز جهانی بردباری بیاموزیم

صبور بودن را در روز جهانی بردباری بیاموزیم

دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز بین المللی بردباری 16 نوامبر 2009 برابر با 25 آبان ماه جاری از تمامی مردم جهان خواست برای ترویج بردباری با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بان کی مون آمده است: بردباری به معنای بی تفاوتی و بی میلی در پذیرش دیگران نیست بلکه راهی است برای زندگی براساس تفاهم متقابل و احترام به دیگران، همچنین اعتقاد داشتن به اینکه از تنوع جهانی نباید ترسید بلکه باید آن را پذیرفت.

دبیرکل سازمان ملل افزود: سازمان در جبهه های گوناگون بردباری را ترویج می نماید، گفت: ارتقای بردباری بخشی از کار ملل متحد برای صلح، جلوگیری از درگیری، ایجاد مردمسالاری و حقوق بشر است.

وی اظهار داشت: سازمان ملل از راه اتحاد تمدنها و بسیاری از ابتکارات آموزشی و بین فرهنگی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، گفتگو را ترویج و با نابردباری و افراطی گرایی مبارزه می کند.

کد مطلب 983815

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