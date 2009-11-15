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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

هر 54 هزار کرجی یک کتابخانه عمومی/ 139 کتابخانه باید احداث شود

هر 54 هزار کرجی یک کتابخانه عمومی/ 139 کتابخانه باید احداث شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج گفت: در حال حاضر هر 54 هزار شهروند کرج یک کتابخانه عمومی دارند که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای فرهنگی شهروندان نیست.

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در کلانشهر دو میلیونی کرج هر 54 هزار نفر یک کتابخانه عمومی دارد این در حالیست که طبق استاندارد کشوری برای هر 42 هزار نفر یک کتابخانه عمومی و در حالت مطلوب برای هر 12 هزار نفر باید یک کتابخانه وجود داشته باشد.

وی افزود: به منظور کاهش مشکلات در زمینه فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کلانشهر کرج به 139 کتابخانه عمومی نیاز است تا به حد مطلوب و افزایش سرانه کتابخوانی برسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع با احتساب تعداد کتابهای کتابخانه های شهرداری، مساجد و عمومی در حال حاضر شهروندان کرجی 396 هزار و 971 جلد کتاب از این مراکز به امانت گرفته اند.

عسگری بیان داشت: در سال گذشته نیز در کل 473 هزار و 586 جلد کتاب اعضای کتابخانه های عمومی این کلانشهر به امانت گرفتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج با اشاره به نرم افزار "مقالات و نشریات" موجود در کتابخانه ها عنوان کرد: این نرم افزار هم اکنون در 19 کتابخانه عمومی غرب استان تهران و کرج نصب است و کاربران می توانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: این نرم افزار شامل 700 مقاله و نشریه است که در کتابخانه های عمومی در اختیار اعضا قرار داده می شود.

این مسئول از برگزاری نشستهای ادبی و فرهنگی مختلفی طی هفته کتاب و کتاب خوانی در کرج خبر داد.

کد مطلب 983816

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