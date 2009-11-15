هر 54 هزار کرجی یک کتابخانه عمومی/ 139 کتابخانه باید احداث شود

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در کلانشهر دو میلیونی کرج هر 54 هزار نفر یک کتابخانه عمومی دارد این در حالیست که طبق استاندارد کشوری برای هر 42 هزار نفر یک کتابخانه عمومی و در حالت مطلوب برای هر 12 هزار نفر باید یک کتابخانه وجود داشته باشد.

وی افزود: به منظور کاهش مشکلات در زمینه فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کلانشهر کرج به 139 کتابخانه عمومی نیاز است تا به حد مطلوب و افزایش سرانه کتابخوانی برسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع با احتساب تعداد کتابهای کتابخانه های شهرداری، مساجد و عمومی در حال حاضر شهروندان کرجی 396 هزار و 971 جلد کتاب از این مراکز به امانت گرفته اند.

عسگری بیان داشت: در سال گذشته نیز در کل 473 هزار و 586 جلد کتاب اعضای کتابخانه های عمومی این کلانشهر به امانت گرفتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج با اشاره به نرم افزار "مقالات و نشریات" موجود در کتابخانه ها عنوان کرد: این نرم افزار هم اکنون در 19 کتابخانه عمومی غرب استان تهران و کرج نصب است و کاربران می توانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: این نرم افزار شامل 700 مقاله و نشریه است که در کتابخانه های عمومی در اختیار اعضا قرار داده می شود.

این مسئول از برگزاری نشستهای ادبی و فرهنگی مختلفی طی هفته کتاب و کتاب خوانی در کرج خبر داد.