موتلفه با تصمیم زودهنگام دولت برای مبادله اورانیوم مخالف است

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه حزب موتلفه اسلامی به شدت با تصمیم زودهنگام دولت مبنی بر مبادله سوخت اورانیوم مخالف است، اظهار داشت: تبادل اورانیوم از سوی طرفین را قانونی نمی دانیم و به عقیده ما دولت هنوز می تواند در این رابطه مقاومت کند، مگر اینکه هیچ راهی برای تامین سوخت اورانیم 20 درصد رآکتور تحقیقاتی تهران وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: درصورت مبادله اورانیوم، باید نهایتا مقدار یک سوم 1200 کیلو گرم اورانیم 5/3 درصد تولید کشورمان را با اورانیم 20 درصد غرب معاوضه کنیم ضمن اینکه مبادله هم باید پایاپای باشد.

ترقی با بیان اینکه طرف اصلی تامین کننده سوخت اورانیم 20 درصد ما آژانس بین المللی انرژی اتمی است نه کشورهای عضو آژانس، عنوان کرد: بهتر است که طرف مذاکره جمهوری اسلامی ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد نه کشورهای دیگر بطوریکه بصورت مستقیم با کشور ثالثی مذاکره نداشته باشیم.

این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی افزود: درصورتی می توانیم با کشورهای دیگر درباره تامین سوخت اورانیوم 20 درصد رآکتور تحقیقاتی تهران مذاکره کنیم که آژانس انرژی اتمی کشور ثالث را مشخص کرده باشد، بطوریکه ما قرارداد خرید اورانیوم را تحت نظارت آژانس بین المللی منعقد کنیم.

وی با هشدارنسبت به ورود مستقیم جمهوری اسلامی ایران نسبت به مذاکره با کشورهای غربی مبنی بر تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران، خاطرنشان کرد: مذاکره مستقیم ایران با طرف غربی بنوعی ما را ازاهداف وموضوعات مطروحه در بسته پیشنهادی کشورمان دور می کند و درحقیقت ایران را ناخواسته وارد سناریویی که از سوی غرب تعیین شده است می کند.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران چند ماه گذشته طی نامه ای به آژانس بین المللی اعلام نیاز کرده بود، گفت : آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در حاشیه اجلاس ژنو موضوع پیشنهادی ایران را با کشورهای عضو 1+5 مطرح کرد.

ترقی در پایان گفت: بر این مبنا طرف غربی از طرح این موضوع توسط آژانس استفاده کرده و با توافقی که بین خود حاصل نمودند شروطی را مثل تبادل اورانیوم مطرح کردند، که با بحث تبادل این مسئله وارد فاز غیرقانونی شد.



