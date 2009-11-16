بازنگری در ستاد مسابقات تهران و جابجایی اعضا/ همه باید فعال باشند

شاهرخ شهنازی با تاکید بر اینکه میزبانی آبرومندانه از بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی نیازمند با برنامه بودن و فعالیت تمام دست اندرکاران این مسابقات است، به خبرنگار مهر گفت: اصفهان و مشهد مشکلی ندارند. همه چیز در این دو شهر و ستاد بازی‎های آنها طبق برنامه پیش رفته است. اما باید در ستاد تهران تغییراتی اعمال شود، مخصوصا در کمیته‎هایی که کمتر فعالیتی از آنها دیده شده است.

وی تصریح کرد: فعالیت برخی از کمیته‎‌های ستاد بازی‎های تهران به ارائه برنامه و پیشنهاد برای اجرای آنها ختم نشده است. اما قطعا با داشتن برنامه و حرف زدن هم که نمی‎توان به نتیجه خوشبین بود. تا امروز کمتر حرکتی از سوی این کمیته‎ها و مسئولان آنها دیده شده است.

دبیرکل ستاد بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی تاکید کرد: ستاد بازی‎های تهران نیاز دارد تا تغییراتی در این قبیل کمیته‎ها ایجاد کند. به هرحال کمیته ها، حلقه‌های زنجیرستاد هستند. آنها باید پیوسته با هم و در راستای یکدیگر کارکنند. نه اینکه یکی پرکارباشد دیگری کم کار.

شهنازی ضمن بیان اینکه یک بازنگری کلی در ستاد بازی‎های تهران صورت خواهد گرفت، اظهارداشت: تغییرات لازم با هماهنگی رئیس سازمان تربیت و همچنین رئیس اداره کل تربیت بدنی استان تهران لحاظ خواهد شد. امید داریم اعمال این تغییرات نتیجه بخش باشد چرا که می‏خواهیم همه فعال باشد تا از عهده میزبانی بزرگمان برآییم.

دبیرکل ستاد برگزاری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی همچنین در خصوص اعلام آمادگی کشورها برای سفر به ایران گفت: به غیر از الجزایر هنوز کشور دیگری آمادگی خود را اعلام نکرده است. البته برای ثبت‎نام از تیم‎ها و ورزشکارانشان هنوز فرصت زیادی باقی مانده است.

دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی از 20 فروردین ماه سال 89 به میزبانی سه شهر اصفهان ، مشهد و تهران برگزار می شود.