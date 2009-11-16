بازنگری در ستاد مسابقات تهران و جابجایی اعضا/ همه باید فعال باشند

شاهرخ شهنازی با تاکید بر اینکه میزبانی آبرومندانه از بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی نیازمند با برنامه بودن و فعالیت تمام دست اندرکاران این مسابقات است، به خبرنگار مهر گفت: اصفهان و مشهد مشکلی ندارند. همه چیز در این دو شهر و ستاد بازیهای آنها طبق برنامه پیش رفته است. اما باید در ستاد تهران تغییراتی اعمال شود، مخصوصا در کمیتههایی که کمتر فعالیتی از آنها دیده شده است.
وی تصریح کرد: فعالیت برخی از کمیتههای ستاد بازیهای تهران به ارائه برنامه و پیشنهاد برای اجرای آنها ختم نشده است. اما قطعا با داشتن برنامه و حرف زدن هم که نمیتوان به نتیجه خوشبین بود. تا امروز کمتر حرکتی از سوی این کمیتهها و مسئولان آنها دیده شده است.
دبیرکل ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تاکید کرد: ستاد بازیهای تهران نیاز دارد تا تغییراتی در این قبیل کمیتهها ایجاد کند. به هرحال کمیته ها، حلقههای زنجیرستاد هستند. آنها باید پیوسته با هم و در راستای یکدیگر کارکنند. نه اینکه یکی پرکارباشد دیگری کم کار.
شهنازی ضمن بیان اینکه یک بازنگری کلی در ستاد بازیهای تهران صورت خواهد گرفت، اظهارداشت: تغییرات لازم با هماهنگی رئیس سازمان تربیت و همچنین رئیس اداره کل تربیت بدنی استان تهران لحاظ خواهد شد. امید داریم اعمال این تغییرات نتیجه بخش باشد چرا که میخواهیم همه فعال باشد تا از عهده میزبانی بزرگمان برآییم.
دبیرکل ستاد برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی همچنین در خصوص اعلام آمادگی کشورها برای سفر به ایران گفت: به غیر از الجزایر هنوز کشور دیگری آمادگی خود را اعلام نکرده است. البته برای ثبتنام از تیمها و ورزشکارانشان هنوز فرصت زیادی باقی مانده است.
دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی از 20 فروردین ماه سال 89 به میزبانی سه شهر اصفهان ، مشهد و تهران برگزار می شود.
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