کنسرت گروه آزاده حجت ویژه بانوان

سرپرست گروه آزاده حجت با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : اجرای ما در فضای ماهور و بیات اصفهان برگزار می شود که بخشی از آن به بازخوانی آثار قدما اختصاص دارد و بخشی دیگر از آن به آوازهایی مربوط می شود که خودم آنها را تنظیم کرده و به اجرای آنها خواهم پرداخت. قسمت دیگری از این برنامه نیز به اجرای قطعات سازی اختصاص دارد که تا به امروز کمتر شنیده شده است.





حجت همچنین با اشاره به اجرای قطعات قدما در این کنسرت تصریح کرد: آثار قدمای ما با اینکه بارها و بارها برای مخاطبان تکرار شده اما باز هم برای بسیاری از مخاطبان دلنشین است. شاید اگر نمونه ای برای این موضوع بخواهیم بیان کنیم بتوان به تصنیف مرغ سحر اشاره کرد که حتی در کنسرت های استاد شجریان نیز که آثار بسیار شنیدنی اجرا می شود باز هم در پایان مراسم مردم از استاد درخواست می کنند تا تصنیف مرغ سحر را برایشان اجرا کند.

گفتنی است گروه آزاده حجت را در این اجرا پدیده احرار نژاد(تار)، آوا ایوبی(بم تار)، مینو قاسم پور(قانون)، شیما بلوکی فر(کمانچه)، نازنین پدر ثانی(تمبک)، سارا مهر افشا(دف)، آزاده حجت(خواننده) همراهی می کنند.