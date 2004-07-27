يك كارشناس مسائل اقتصادي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درخصوص انتشار اوراق مشاركت خصوصي گفت: انتشار اين اوراق مي تواند يكي از راههاي موثر براي تامين سرمايه مورد نياز شركتهاي توليدي براي گسترش فعاليت خود باشد و اين اوراق مي توانند موجب جذب سرمايه هاي كوچك و سرگردان موجود در كشور به سمت افازيش توليد و بهره بري شوند.

دكتر جمشيد عدالتيان با بيان اينكه ريسك خريد اوراق مشاركت خصوصي از خريد سهام در بازار كمتر است، اظهارداشت: افزايش نرخ بازده اين اوراق مي تواند ريسك آن را بپوشاند و با توجه به اينكه دولت اين اوراق را تضمين نمي كند بايد در انتشار اوراق مشاركت خصوصي نظارت لازم از سوي بورس صورت گيرد.

وي با اشاره به عواقب خطرناك رانت و فساد اطلاعاتي، افزود: براي جلب اعتماد مردم نسبت به اين اوراق و افزايش اطمينان آنان، شفاف سازي اطلاعات و روابط مالي شركتها ضروري بوده و بايد به گونه اي باشد كه مردم دسترسي لازم به اطلاعات اين شركتها را داشته باشند.

نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران با ذكر اين مطلب كه انتشار اوراق مشاركت خصوصي موجب كاهش نرخ سود بانكها و موسسات مالي خواهد شد، گفت: درحال حاضر نرخ سود تسهيلات بانكها براي شركتها توليدي بالا بوده و طبيعي است كه شركتها براي جذب سرمابه هاي لازم به انتشار اوراق مشاركت بيشتر توجه كنند كه به مرور زمان اين امر بانكهاي دولتي و موسسات مالي را مجبور به كاهش نرخ سود تسهيلات خود خواهد كرد.