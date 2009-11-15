برداشت شش برابری زعفران در نیشابور/ صادرات فله ای زعفران درآمدزایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، علی دهباشیان در جمع خبرنگاران افزود: میانگین تولید هر هکتار در سال جاری سه کیلوگرم زعفران خشک است که پیش‌ بینی می‌شود از سطح هزار و 900 هکتار کشتزارهای شهرستان، مقدار پنج هزار و 700 کیلوگرم محصول برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: این در حالیست که در سال گذشته به علت سرمازدگی تنها نیم کیلو محصول از هر هکتار برداشت شد.

وی گفت: میانگین عملکرد زعفران در سالهای قبل از سرمای زمستان 86، پنج کیلوگرم زعفران خشک در هر هکتار بود که بعد از سرمای شدید این مقدار به نیم کیلوگرم کاهش پیدا کرد.

وی افزود: با اجرای طرح نجات زعفران بعد از سرمازدگی سال 86 در سطح هزار و 600 هکتار از مزارع محلول‌پاشی با کود دلفارد به صورت رایگان انجام شد و باعث تقویت پیازهای زعفران و افزایش تولید این محصول در سال جاری شد.

وی به کشاورزان توصیه کرد که از افزایش سطح زیرکشت بی رویه پرهیز کنند و این در صورتی است که با توجه به افزایش قیمت زعفران در سالهای اخیر سطح زیرکشت زعفران در نیشابور 16 درصد افزایش یافته که بسیاری از کشاورزان بدون در نظر گرفتن شرایط مناسب این محصول، اقدام به کشت آن می‌کنند.

وی گفت: زعفران در بین محصولات زراعی و باغی کمترین میزان مصرف آب را دارد و به همین دلیل محصول بسیار مناسبی برای کاشت در مناطق خشک است.

وی افزود: استان‌های خراسان رضوی و جنوبی با تولید بیش از 94 درصد زعفران تولیدی کشور، مقام اول تولید این محصول با ارزش صادراتی را دارند.

وی تصریح کرد: ولی صادرات فله‌ای این محصول باعث شده تا درآمد چشمگیری عاید تولیدکنندگان نشود.

دهباشیان همچنین با اشاره به کمبود بذر اصلاح شده گندم در نیشابور گفت: در حال حاضر با کمبود بذر اصلاح شده گندم روبرو هستیم که در حال پیگیری و تأمین آن هستیم.

وی افزود: در سال جاری با توجه به کاهش قیمت جو، گرایش کشاورزان به کشت گندم بیشتر شده و با توجه به اینکه 50 درصد بذر اصلاح شده گندم بیشتر از سال قبل توزیع شده است.

وی از توزیع هزار و 650 تن بذر گندم و 400 تن بذر جو اصلاح شده بین زارعان خبر داد که این میزان بذر توسط مراکز خدمات کشاورزی بین متقاضیان توزیع شده است.

وی با اشاره به آغاز فصل کاشت غلات در این شهرستان خاطرنشان کرد: علاوه بر بذر پرمحصول، کود شیمیایی و سموم ضدعفونی بذور و دستگاه‌های بذرکار غلات در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی از ارقام بذرهای توزیع شده گندم شامل الوند، فلات، گاسکوژن، سایونز، پیشتاز، مهدوی، چمران، روشن، بک کراس روشن و شوری 4 و همچنین ارقام جو شامل ریحان، نصرت و بهمن به عنوان اقلامی نام برد که سازگاری نسبتا خوبی با اقلیم شهرستان دارند.