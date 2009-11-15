امیدوار رضایی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مسجد سلیمان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارزیابی روند تصویب طرح تحول در مجلس و تاثیرات تورمی ناشی از آن، اظهارداشت: من کلا روند فعلی بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس را نمی پسندم.

وی با بیان اینکه باید یارانه ها به تدریج در کشور هدفمند می شد تا اثرات تورمی یکباره ناشی از بررسی چنین طرحی را کمتر شاهد بودیم، افزود: به نظر بنده دولت های گذشته و دولت نهم در این باره کوتاهی کردند ، چون آنها می توانستند با هدفمند کردن تدریجی یارانه ها، قدم های بلندی در این زمینه بردارند.

اگر دولت های گذشته هر کدام به سهم خود و متناسب با شرایط روز در موضوع هدفمند کردن یارانه ها وارد می شدند، جو روانی و تورمی امروز ناشی از بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در جامعه شاهد نبودیم

رضایی تصریح کرد: اگر دولت های گذشته هر کدام به سهم خود و متناسب با شرایط آن روز در موضوع هدفمند کردن یارانه ها وارد می شدند، جو روانی و تورمی امروز ناشی از بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در جامعه شاهد نبودیم.

وی تاکید کرد: اگر امروز هم ما لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در مجلس بررسی می کنیم باید این بررسی ها به گونه ای باشد که ضمن رعایت مدل کارشناسی، بندهای قانونی آن را پیاده کرده و پس از مشاهده عوارض ناشی از آن، اقدمات لازم برای اصلاح آن به منظور بهبودی شرایط در جامعه به عمل آوریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه به طور کلی دولت اعم از دولت های قبلی و دولت فعلی برای هدفمند کردن یارانه ها نیازی به رسانه ای کردن ماجرا و بررسی اینچنینی در مجلس نداشتند، گفت: دولت می توانست با اصلاح تدریجی برخی رویه های قانونی گام به گام در بحث هفمند کردن یارانه ها پیش برود.

وی ادامه داد: اینگونه بررسی ها نتیجه اش این می شود که هنوز قانونی تصویب نشده و لایحه نیز اجرا نشده، جو روانی و سطح گرانی در جامعه بالا رفته است.

رضایی با بیان اینکه نباید در موضوع هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای عمل کرد که عوارض آن قبل از اجرا بیشتر از فواید ناشی از آن شود، یادآورشد: باید در این زمینه بسیار با احتیاط عمل کرد. مردم نیاز به درمان روحی ناشی از بررسی هدفمند کردن یارانه ها دارند چون عکس العمل های ذهنی جامعه بیانگر نگرانی مردم درباره اجرای این قانون است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره بررسی وزیران پیشنهادی و احتمال رای آوری آنان در مجلس، عنوان کرد: هم اکنون در حال بررسی وزیران پیشنهادی هستیم.

حاج بابایی، گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش را باتوجه به سوابق نمایندگی و عضویت در هیئت رئیسه مجلس می شناسیم و فکر نمی کنیم که مشکلی برای کسب رای اعتماد نمایندگان داشته باشد

نماینده مسجد سلیمان در مجلس اضافه کرد: حاج بابایی، گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش را باتوجه به سوابق نمایندگی و عضویت در هیئت رئیسه مجلس می شناسیم و فکر نمی کنیم که مشکلی برای کسب رای اعتماد نمایندگان داشته باشد، راجع به دو وزیر نیرو و رفاه نیز سئوالات و ابهاماتی مطرح است که امیدواریم تا فردا "یکشنبه" در این زمینه نیز به جمع بندی مثبت برسیم.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره شرایط کشور پس از انتخابات و عملکرد شخصیت ها در این برهه، گفت: وضعیت کشور به گونه ای است که باید از مسائل شخصی خود بگذریم و گذشت کنیم.

امیدواررضایی خاطرنشان کرد: نباید به درگیری ها دامن بزنیم بلکه برای گذر از شرایط فعلی و عقب نماندن از چرخه پیشرفت و توسعه، بیشتر بر مسائلی همچون چشم انداز 20 ساله توسعه، اجرایی شدن اصل 44، کم کردن تورم و فشار ناشی از آن بر مردم ، توجه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه جز در سایه همدلی و رفع تنش ها شرایط کشور بهبود نمی یابد، گفت: آقای رضایی هم به خاطر شرایط کشور بود که از حق خودش گذشت.