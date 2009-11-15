انجام هفت طرح پژوهشی در حوزه زنان در استان مرکزی به تصویب رسید

اشرف جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این پژوهشها در راستای ارتقا سطح تصمیم گیری در حوزه زنان و سلامت آنان انجام می شود.

وی بررسی راهکارهای ایجاد اشتغال دختران فارغ التحصیل، راه های کاهش طلاق و افزایش ازدواج، بررسی خشونت در خانواده، زنان باردار، بررسی شیوع بیماری های عفونی در زنان دارای همسران پر خطر، اشتغال کاذب دختران و آسیبهای احتمالی و بیماری های شایع طرحهای تصویب شده عنوان کرد.

جواهری با اشاره به اینکه این طرحها به هر میزان بودجه بخواهند تامین می شود، خاطرنشان کرد: این طرحها توسط کارشناسان نخبه در حوزه اجتماعی و پزشکی انجام می شود.

وی با بیان اینکه در صدد ایجاد بانک اطلاعات جامع زنان و خانواده هستیم و پیگیری های لازم در این زمینه صورت گرفته است، در ادامه گفت: به جز هفت طرح تصویب شده در کارگروه، طرح تحقیقاتی زنان سرپرست خانوار استان نیز به زودی توسط دانشگاه اراک انجام می شود.

وی تعداد رسمی زنان سرپرست خانوار استان را 35 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با انجام این پژوهش دانشگاهی، برنامه ریزی ها در زمینه زنان سرپرست خانوار با استفاده از این تحقیق صورت می گیرد.