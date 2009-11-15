بارش باران از اواخر امشب در نیمه غربی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی نشان می دهد که سامانه بارش زا روی دریای سیاه از اواخر وقت امروز وارد کشور می شود و از روز سه شنبه تا اواخر هفته جاری در کشور فعال خواهد بود.

بر این اساس از اواخر وقت دوشنبه تا سه شنبه مناطق شمال غرب، غرب ، جنوب غرب، دامنه های البرز و زاگرس مرکزی و به تدریج تا روز پنجشنبه علاوه بر استانهای واقع در نیمه غربی استانهای نیمه شرقی نیز تحت تاثیر این سامانه قرار می گیرد.

بنابراین برای مناطق مذکور بارش باران و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف و وزش باد و سپس کاهش دما پیش بینی می شود.

همچنین آسمان استان تهران نیز فردا نیمه ابری در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی و در اواخر وقت ابری پیش بینی شده است.

کمینه و بیشینه استان تهران نیز طی روز دوشنبه، 11 و 19 درجه سانتی گراد خواهد بود.

استان همدان با 12 درجه و خوزستان و هرمزگان 31 درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین هوا را طی 24 ساعت آینده خواهند داشت.