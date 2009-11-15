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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

بازداشت 78 نفر از حمل کنندگان مواد مخدر در فرودگاههای کشور

بازداشت 78 نفر از حمل کنندگان مواد مخدر در فرودگاههای کشور

تاکنون 78 تن از دارندگان مواد مخدر در فرودگاههای کشور بازداشت و از سفر حج بازماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی سازمان فرودگاههای کشور، با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با نیروی انتظامی، مواد مخدر همراه این 78 نفر قبل از خروج از کشور و عزیمت به کشور عربستان کشف و ضبط شد و حمل کنندگان مواد مخدر هم از سفر حج بازماندند.

با تدابیر موفق پیش بینی شده تاکنون فقط یک نفر توانسته در موسم اعزام حج تمتع با خود مواد مخدر به مدینه ببرد که در فرودگاه این شهر توسط پلیس عربستان بازداشت شد.

قبل از آغاز عملیات انتقال حجاج ایرانی به عربستان با هماهنگی خوبی که میان سازمان حج و زیارت، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس فرودگاههای کشور بوجود آمد مقرر شد در همه فرودگاههای داخلی با حمل کنندگان مواد مخدر به عربستان برخورد و از خروج آنها جلوگیری شود.

در عمره گذشته، 160 نفر از زائران ایرانی به علت همراه داشتن مواد مخدر در فرودگاههای عربستان بازداشت و به زندانهای طویل المدت محکوم شدند.

مدیران کاروانهای زیارتی بارها در کلاسهای آموزشی زائران، قبل از موسم حج در خصوص ممنوعیت همراه داشتن مواد مخدر و سخت گیری دولت عربستان در این زمینه اطلاع رسانی می کنند.

کد مطلب 983833

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