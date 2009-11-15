هفتمین نمایشگاه یاد یار مهربان از کیفیت مناسبی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری با بیان این مطلب افزود: پیش از برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان، اهدای کتاب از طریق نهادهای فرهنگی و با نظر کارشناسان صورت می گرفت و سلیقه و نیاز مدارس اعمال نمی‌شد اما با برپایی این نمایشگاه تلاش شده تا اولیای مدارس بر اساس نیاز و فضای منطقه خود به خرید کتاب بپردازند که این اتفاق بزرگی در این حوزه است.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: هفتمین نمایشگاه یاد یار مهربان نسبت به شش دوره قبل از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار است و این بر اساس بررسی و نظرات کارشناسی است که در هر دوره از نمایشگاه از طریق نظر سنجی و تحلیل کارشناسان صورت گرفته است.

وی به موضوعی کردن نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: نمایشگاه موضوعی کتاب از بهترین اتفاقاتی است که امسال افتاده و این امکان را فراهم می‌کند که اولیای مدارس بتوانند به تفکیک موضوع به انتخاب کتاب بپردازند. همچنین غرفه هایی با عنوان "از من بپرس" نیز کمک بزرگی به راهنمایی مخاطبان و جلوگیری از سردرگمی آنها کرده است.

اشعری اهدای کتاب از سوی شهرداری تهران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کمک بزرگی به کتابخانه‌های مدارس اعلام کرد و گفت: اولیای دانش آموزان نیز با اهدای کتاب می‌توانند نقش بزرگی در ارتقای فرهنگ کتابخوانی داشته باشند. خیلی از کتابها با یکبار خواندن به آرشیو کتابخانه‌های منازل سپرده می‌شود اما اهدای این کتابها به کتابخانه مدارس می‌تواند تاثیر بسیاری در تجهیز کتابخانه‌ها داشته باشد.

وی ایجاد اماکنی برای دریافت کتابهای اهدایی شهروندان در طول سال را پیشنهاد داد و گفت: می‌تون از سال آینده بخش کتابهای اهدایی شهروندان را نیز در این نمایشگاه ایجاد کرد که فکر می‌کنم بسیار سازنده باشد.

مشاور رئیس جمهور همچنین گفت: رفتار عمومی مبتنی بر دانایی، مستلزم افزایش و رشد فرهنگ کتابخوانی است و دانایی و آگاهی تنها با افزایش سرانه کتابخوانی در کشور فراهم می‌شود.

وی رفتارهای هیجان زده در مسائل سیاسی را ناشی از عدم آگاهی خواند و گفت: هر چقدر آگاهی بیشتر باشد رفتارها و عکس العمل‌های درست‌تر و دقیقتری رخ می دهد.

هفتمین نمایشگاه یاد یار مهربان در هفته کتاب به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط موسسه نشر شهر، با هدف تجهیز کتابخانه‌های مدارس شهر تهران، حوزه‌های علمیه و خوابگاههای دانشجویی تا 30 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.