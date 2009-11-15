افتتاحیه 60 میلیون دلاری " 2012" در اکران جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم جدید و آخرالزمانی رولند امریخ با فروشی معادل 23.7 میلیون دلار در سینماهای آمریکای شمالی رکورد افتتاحیه یک فیلم از این کارگردان را شکست. فیلم قبلی امریخ "روز پس از فردا" که در سال 2004 اکران شد، 23.5 میلیون دلار فروخته بود.

"2012" در 3404 سالن سینمای آمریکا و کانادا به نمایش در آمده و به دومین افتتاحیه پر فروش محصولات سونی پیکچرز پس از "ذره‌ای آرامش" است که در نخستین روز 27 میلیون دلار فروخت. "2012" هم اکنون در 58 کشور جهان اکران شده و در نخستین روز 36.4 میلیون دلار فروخته است.

"سرود کریسمس" که هفته گذشته اکران شد، با 38 درصد افت فروش نسبت به هفته اول با 5.6 میلیون دلار فروش در 3683 سینما در جایگاه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. به این ترتیب کل فروش فیلم تاکنون به 46.6 میلیون دلار رسیده است. "مردانی که به بز ها خیره شده‌اند" با فروش 1.94 میلیون دلاری در 2453 سینما و افت 58 درصدی فروش نسبت به اولین هفته اکران در رده سوم قرار گرفته است. مجموع فروش این فیلم پس از هشت روز به 19.2 میلیون دلار رسیده است.

فیلم " گرانبها" که به شکل محدود و تنها در 18 سالن سینما اکران شده بود، با افزایش سالن‌های خود به 174 سالن 1.92 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را پس از دو هفته به 4.7 میلیون دلار رساند. تریلر علمی ـ تخیلی "نوع چهارم" با 1.8 میلیون دلار فروش جایگاه پنجم را از آن خود کرده و مجموع فروش خود را به 17.6 میلیون دلار رسانده است.

