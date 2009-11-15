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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

پایگاه اینترنتی نشریه "شیراز" راه اندازی شد

پایگاه اینترنتی نشریه ادبی عربی "شیراز" توسط دفتر ادبیات ایران و عرب مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "شیراز" که تا کنون یازده شماره از آن منتشر شده است از این پس در این پایگاه اینترنتی قابل رویت و دریافت است.

این نشریه توسط دفتر ادبیات ایران و عرب مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و با هدف معرفی ادبیات معاصر ایران به ادیبان، پژوهشگران وعلاقمندان عرب زبان جهان منتشر می‌شود.

موسی بیدج مترجم و شاعر ایرانی و دبیر نشریه شیراز در این مورد گفت: با توجه به استقبال دانشجویان عرب زبان خارج ازکشور و همچنین پژوهشگران، محققان و علاقمندان به ادبیات معاصر ایران، این نشریه راه‌اندازی شد و در حال حاضر نیز برای دسترسی بیشتر مخاطبان نشریه و ایجاد فضایی برای ارتباط متقابل و روز آمد کردن مطالب و همگامی با کاروان جهانی فرهنگ، پایگاه اینترنتی آن ایجاد شده است.

کد مطلب 983850

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