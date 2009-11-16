بیتس معتقد است بر اساس تعریف وبر دولت "جایی است که مردم توافق کرده سلاحهای خود را در آنجا بگذارد". به عبارت دیگر بر اساس توافق مردم، دولت مسلح میشود تا برای آنها امنیت بیاورد.
اگر نگاهی به مطالعات امنیتی و مطالعات مربوط به مباحث توسعه و روابط بینالملل داشته باشیم در خواهیم یافت که این تعریف در مورد همه کشورها مصداق ندارد و قابل کاربست به همه دولتها نیست.
دولتها بازیگران اصلی در نظام بینالملل به شمار میروند. به خاطر گسترش مفهوم "امنیت" پس از پایان جنگ سرد، تعریف مذکور بیشتر مورد موشکافی قرار گرفته است.
در خلال جنگ سرد امنیت به طور اساسی به امکان مناقشات و درگیریهای میان دولتها میپرداخت و آنرا از این منظر مورد توجه قرار میداد. به عبارت دیگر عوامل مناقشه و ناامنی دولتها بودند و چگونگی روابط دولتها با یکدیگر در مباحث مربوط به امنیت مورد توجه قرار میگرفت.
بر اساس چارچوب نظام جنگ سرد مفهوم امنیت در صورتی که تهدیدی از جانب یک "دولت" وجود نداشت به تهدید ترجمه نمیشد.
رابرت بیتس استاد دانشگاه هاروارد است. حوزه مطالعاتی او اقتصاد سیاسی توسعه است.
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