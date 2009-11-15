گذری بر رای اعتماد مجلس به وزرای نیرو

به گزارش خبرنگار مهر وزیر پیشنهادی نیرو امروز با کسب 210 رای اعتماد از نمایندگان مجلس، توانست رکورددار کسب رای اعتماد در میان وزرای نیروی نه دولت گذشته باشد.

بر این اساس، در سالهای بعد از انقلاب مجید نامجو 210 رای موافق، پرویز فتاح با کسب 194 رای موافق، حبیب اله بیطرف در دولت هشتم با کسب 202 رای اعتماد و در دولت هفتم با کسب 184 رای موافق، بیژن نامدار زنگنه با کسب 150 رای موافق در دولت ششم و 170 رای موافق در دولت پنجم روانه وزارت نیرو شدند.

نکته حایز اهمیت، تعداد نمایندگان موافق و مخالف وزرای نیرو در دولتهای گذشته بوده است، بر این اساس مجید نامجو بدون اظهارنظر نمایندگان مخالف و پرویز فتاح با اظهار نظر یک نماینده مخالف روانه ساختمان وزارت نیرو در نیایش شدند.