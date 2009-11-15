علی کریمی در استیل آذین ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استیل آذین روز یکشنبه اعلام کرد علی کریمی بنا بر نیاز کادر فنی ، تا پایان فصل در تیم فوتبال این باشگاه خواهد ماند.

اخبار تکمیلی و متن بیانیه باشگاه استیل آذین متعاقبا منتشر خواهد شد.