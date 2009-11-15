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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

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علی کریمی در استیل آذین ماندنی شد

علی کریمی در استیل آذین ماندنی شد

براساس تصمیم اعضای هیئت مدیره باشگاه استیل آذین علی کریمی تا پایان لیگ نهم در این تیم ماندگار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استیل آذین روز یکشنبه اعلام کرد علی کریمی بنا بر نیاز کادر فنی ، تا پایان فصل در تیم فوتبال این باشگاه خواهد ماند.

اخبار تکمیلی و متن بیانیه باشگاه استیل آذین متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 983861

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