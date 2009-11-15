45 هزار نفر در مراسم یادبود " انکه" / بدرقه در میان گلهای رز سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، انکه روز سه شنبه هفته گذشته اقدام به خودکشی کرد. این دروازه بان 32 ساله در برخورد با قطار سریع السیری که از هامبورگ به برمن در حرکت بود جان خود را از دست داد.

برپایه گزارش آسوشیتدپرس، مارتین کیند، رئیس باشگاه هانوفر، در آغاز این مراسم گفت: روبرت انکه هرگز به این ورزشگاه بازنخواهد گشت؛ جایی که او قلب ها را تسخیر کرده بود. اما این تنها موفقیت نبود که از او شخصی محبوب ساخته بود، بلکه مردانگی و ویژگی های اخلاقی او موجب محبوبیتش شده بود.

تابوت انکه با رزهای سفید پوشانده شده بود و در مرکز زمین قرار داشت. بسیاری از هواداران لباس مشکی بر تن داشتند همراه با شال سبز و سفید و سیاه باشگاه.

پیش از آغاز مراسم، ترزا، همسر انکه، به همراه یک دوست و جمعی از مسئولان فوتبال آلمان به سوی تابوت او رفتند تا با پیکر این دروازه بان وداع کنند.

بیش از 45 هزار نفر از هواداران، رجال سیاسی و شخصیت های ورزشی آلمان در این مراسم حضور داشتند. دیدار دوستانه تیم های فوتبال آلمان و شیلی که قرار بود شنبه برگزار شود به همبن منظور لغو شده بود.