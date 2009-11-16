جرم قشر جوان تهدیدی برای جامعه محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ حسن خرسند شامگاه یکشنبه در کارگاه آموزشی ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی ضمن توجه به موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت خانواده افزود: آسیب های اجتماعی صرفا جرم محسوب نمی شوند و این آسیب ها در بسترهای فرد، خانواده و محیط شکل می گیرند و در این بسترها با افزایش تعاملات و فرهنگسازی می توان در جهت کاهش آن قدم برداشت.

وی با ابراز نگرانی از کاهش سن جرم و افزایش آن در مقایسه با سال گذشته گفت: جرم و بزهکاری دامنگیر قشر جوان شده است و این امر تهدیدی جدی محسوب می شود که متولیان فرهنگی باید در جهت کاهش این معضلات و آسیب های اجتماعی با برنامه ریزی مناسب و کارآمد، نشست های مختلف و تخصصی با پلیس و نهادهای دولتی گام های موثر و به سزایی را بردارند.

خرسند تصریح کرد: عوامل گوناگونی در خصوص آسیب زایی و ایجاد ناهنجاری در جامعه دانش آموزان نقش ایفا می کند که این موارد شامل نبود ارتباط موثر و فاصله ها،ماهواره، اینترنت و چت، وجود CD های غیر مجاز، پیامک، عکسبرداری، فیلم برداری با موبایل، اختلافات خانوادگی، ناآگاهی والدین از چگونگی ارتباط دختر و پسر، بی توجهی به ورزش و تفریحات سالم و ضعف اعتقادات مذهبی است.

وی ضعف اعتقادات مذهبی را شاه کلید آسیب های اجتماعی دانست و افزود: در خانواده ها هر چه میزان اعتقادات بالاتر باشد با کاهش آسیب اجتماعی مواجه ایم .

800 مورد فرار از خانه دختران در خراسان رضوی گزارش شده است

رئیس پلیس 110 خراسان رضوی ضمن اشاره به فرار از منزل دختران بیش از 800 مورد در سطح استان ادامه داد: جوانانی که در آسیب های اجتماعی به گونه ای درگیر می شوند از آمادگی روحی مناسبی برخوردار نیستند که این عامل به مدرسه و اولیا مدرسه بر می گردد و مدارس با ایجاد آمادگی در دانش آموزان باید به آنها هشدارهای لازم در خصوص مواد مخدر، اعتیاد، روابط نامشروع و ضعف اعتقادات مذهبی را یادآور شوند.

وی افزود: در آمارهای مقایسه ای سال 87 نسبت به 86 نزاع با 9 درصد و کشف اقلام ضد فرهنگی با 27 درصد افزایش همراه بوده است.

همچنین در این مراسم رئیس پلیس 110 مشهد گفت: تعامل با مدارس و مراکز آموزشی در ناجا مورد تاکید است که روسا و سرکلانتر ها در خصوص تعامل با آموزش و پرورش به صورت هفتگی با نواحی مختلف نشست های تخصصی دارند که در این نشست ها به مباحث مختلف در خصوص مشکلات آموزشی و انتظامی پرداخته می شود.

سرهنگ محمد مونسی از استقرار نیروی انتظامی در 300 نقطه مشهد در خصوص ایجاد امنیت مراکز آموزشی افزود: نیروهای انتظامی جهت استقرار در اماکن تعیین شده که دو نفر و یک ساعت قبل از بازگشایی مدارس حضور دارند تا با انجام این امر بتوانند امنیت مناسب و مطلوبی را در این خصوص ایجاد کنند.