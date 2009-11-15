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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۱۳

آسفالت راه های روستایی مازندران چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

آسفالت راه های روستایی مازندران چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به اینکه 52 درصد راه های روستایی استان آسفالته نیست، گفت: آسفالت راه های روستایی مازندران چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی رحیمی در دومین روز از نمایشگاه رسانه های دیجیتال مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در غرفه خبرگزاری مهر افزود: هم اکنون حدود سه هزار و 700 کیلومتر از راه های روستایی مازندران آسفالته هستند.

وی خاطرنشان کرد: چهار هزار و 500 کیلومتر از راه های مازندران شوسه بوده و باید آسفالت شود.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به اینکه احداث هر کیلومتر راه روستایی، 100 میلیون اعتبار نیاز دارد، خواستار نگهداری راه های استان توسط مردم شد.

رحیمی با بیان اینکه از آغاز سال جاری تاکنون 93 میلیارد تومان در بخش راه های استان هزینه شده است، یادآور شد: طول راه های مازندران 10 هزار کیلومتر است.

وی با اعلام اینکه اجرای تقاطعهای غیرهمسطح در برنامه اساسی استان است از افتتاح تقاطع غیرهمسطح امامزاده عبدالله آمل در ماه آینده خبر داد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران احداث دوربرگردانها، احداث ابنیه فنی در سطح حوزه های اصلی و روستایی استان، ایمن سازی محورهای اصلی و فرعی مازندران و نصب تابلوهای اطلاع رسانی راه ها را از برنامه های در حال اجرای این نهاد در سال جاری ذکر کرد.

کد مطلب 983868

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