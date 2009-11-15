رشد 130 درصدی صادرات کالا از استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی بعداز ظهر یکشنبه در همایش استانی تجلیل از صادرکنندگان برتر کردستان اظهار داشت: میزان صادرات کالا و خدمات از ابتدای سال تاکنون در استان کردستان بیش از 130 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در هفت ماهه اول سال جاری بیش از 524 میلیون دلار کالا و خدمات از استان کردستان به سایر کشورها به ویژه عراق صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 130 درصد رشد داشته و پیش بینی می شود که تا پایان سال به سه برابر افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان یادآور شد: از مجموع کل صادرات صورت گرفته در هفت ماهه اول سال جاری در کل کشور حدود پنج درصد آن از طریق استان کردستان صورت گرفته است که این رقم خوبی برای استان نیست و تلاش می شود که با توجه به پتانسیلهای موجود این میزان تا پایان سال جاری به حدود 10 درصد از کل صادرات کشور برسد.

محمدیان شمالی گفت: با توجه به اخذ ردیف ترانزیتی برای استان کردستان در سال گذشته میزان ترانزیت کالا نیز از طریق مرز رسمی باشماق مریوان از ابتدای سال جاری تاکنون 250 درصد رشد داشته و رقم آن به یک میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است.

وی افزایش ترانزیت کالا از طریق مرز رسمی باشماق مریوان را باعث توسعه اشتغال و گردش مالی در بخش خدمات دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به دیدارهای صورت گرفته بین مسئولین استان کردستان و شمال عراق قرار است زمینه های افزایش تزانزیت کالا از طریق مرز رسمی باشماق افزایش یابد که این مهم اتفاقی بسیار خوب و قابل توجه برای استان کردستان خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در پایان با اشاره به پرداخت به روز جایزه های صادراتی در این استان بیان داشت: با توجه به سیاستهای کاری وزارت بازرگانی و تسهیل شرایط تمامی جوایز صادراتی به روز پرداخت می شود.

در ادامه این مراسم از 11 صادرکننده برتر استان کردستان با اهدا هر کدام پنج میلیون ریال وجه نقد و تندیس همایش صادرکنندکان برتر تجلیل به عمل آمد.