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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۰

چمران تاکید کرد:

توسعه و اداره مترو بر اساس قانون بر عهده شهرداریهاست

توسعه و اداره مترو بر اساس قانون بر عهده شهرداریهاست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشکل اصلی مترو کمبود اعتبارات و منابع است و آنچه مترو نیاز دارد اعتبارات کافی و تدابیر مدیریتی است در این میان اگر منابع مورد نیاز تامین نشود مترو چه دولتی باشد چه نباشد به نتایج خوبی نخواهیم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران امروز یکشنبه در برنامه اخبار سراسری ساعت 14 در شبکه یک سیما با بیان این مطلب اظهار کرد: در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران مسائل زیادی در مورد بحث واگذاری مترو به دولت مطرح شد و آنچه مورد تاکید قرار گرفت این بود که سیاسی نگری نسبت به این مسئله نداشته باشیم و وجه اصلی کارمان ایجاد آسایش بیشتر برای شهروندان و نکشیدن مساله به چالش عمومی باشد.

وی تصریح کرد: همچنین در جلسه امروز شورا بر این موضوع تاکید شد که باید وفق مقررات و قوانین مدیریت مترو صورت گیرد که بر این اساس ساخت و اداره مترو به عهده شهرداریها نهاده شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در این میان اگر بخواهند مدیریت بر مترو به گونه دیگری باشد باید نسبت به اصلاح و تغییر قانون اقدام شود.

وی با تاکید براینکه همکاری با شهرداری، مجلس و دولت برای رفع مشکلات مورد تاکید شورای شهر تهران است افزود: تجربه نشان داده که خدمات عمومی اگر غیر دولتی باشد نتایج بهتری دارد، چنانچه هم اکنون نیز این تجربه در حال اجرا است.

چمران خاطرنشان کرد: آنکه مطرح شده مترو دولتی شود، شاید به این معنا باشد که دولت اعتبارات، بودجه ها و منابع مالی مورد نیاز را تامین کند تا ساخت مترو را در شرایط خوبی دنبال کنیم. در هر صورت مشکل اصلی مترو کمبود اعتبارات و منابع است که امیدواریم با همکاری و تامین منابع مالی مورد نیاز بتوانیم خدمات خوبی در مترو به شهروندان ارایه دهیم.

کد مطلب 983870

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