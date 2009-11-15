مشکل مترو کمبود منابع مالی است نه مدیریت

به گزارش خبرگزاری مهر خسرو دانشجو در نشستی که امروز یکشنبه با حضور خبرنگاران برگزار شد با اشاره به اینکه موضوع اخیر مترو در جلسه امروز شورا و با حضور شهردار تهران بررسی شد، اظهار کرد: اگر نیت دولت این است که صد درصد بودجه عملیات عمرانی را تامین کند قطعا با استقبال شورا و شهرداری نیز همرا خواهد شد چراکه در اکثر کشورها نیز مباحث زیرساختی و سرمایه گذاری کلان حمل و نقل عمومی توسط دولتها انجام می شود.

وی ادامه داد: آنچه که هم اکنون از لحاظ قانونی جریان دارد تامین 50 درصد بودجه مترو توسط دولت و تامین 50 درصد دیگر توسط شهرداری است، شورا نیز سالها بر این نکته تاکید داشته که عوارضی که مردم می پردازند بخشی از آن مربوط به مدیریت کلان کشور است در حالیکه مردم هزینه آن را بر دوش می کشند. بنابراین منصفانه نیست انتظار داشته باشیم مردم تهران تمام این هزینه را پوشش دهند.

وی با اشاره به اینکه دولت و شهرداری به طور یقین هر کدام به تنهایی نخواهند توانست وظایف خود را در حوزه عمرانی مترو انجام دهند و لازم و ملزوم یکدیگرند، ادامه داد: تهران نیازمند 217 کیلومتر خط مترو است که در حال حاضر 105 کیلومتر وجود دارد و فاصله میان این دو قابل توجه است. همچنین 30 درصد حمل و نقل عمومی باید توسط مترو انجام شود، سرفاصله قطارها نیز بیشتر از دو دقیقه است که تامین این هزینه ها ارقام بالایی می طلبد و شهرداری به تنهایی قادر به تامین آن نخواهد بود.

دانشجو ادامه داد: نمایندگان مجلس هم عنایت داشته باشند وقتی موضوعی به دستگاهی تکلیف می شود مساله را مد نظر قرار دهند تا کار به درستی انجام شود.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه برخی پیشنهادات نیاز به طرح در مجامع قانونی دارد و باید در مجلس بررسی شود یادآور شد: در این شرایط که دستگاه مجری در خلاء اظهار نظر کند و هنوزهیچ تغییری در تکالیف قانونی بوجود نیامده شورا جز کلی گویی کاری از دستش بر نمی آید.

وی در پاسخ به اینکه اگر به طور فرض دولت صد درصد بودجه مترو را تامین کند، آیا مترو دولتی خواهد شد، گفت: این فرضها دردی را دوا نمی کند اما آمادگی کامل داریم که به اجرای مصوبات مجلس بپردازیم ضمن اینکه جای طرح این مسائل که مجلس دراین خصوص تصمیم گیری کند یا دولت در شورا نیست.

دانشجو در پاسخ به اینکه آیا با زیر سئوال بردن عملکرد مترو توسط رئیس جمهور به عملکرد شورا نیز خدشه وارد شده است بیان داشت: وقتی تامین مالی کامل انجام نشده باشد، اینگونه هم می شود. آیا تکالیف صد درصد انجام شده که انتظار صد درصدی از مترو وجود دارد؟ !

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به اینکه در صورت نیاز به تغییر مدیریت در مترو این کار به عهده شهردار تهران است یا ارگانی دیگر اظهار داشت: آنچه که تاکنون مرسوم بوده این است که شهردار تهران مدیرعامل مترو را انتخاب کند.

دانشجو در ادامه با اشاره به شایعه نشست بخشی از تونل توحید گفت: طی تماس با مدیرعامل سازمان فنی مهندسی شهرداری تهران نشست خیابان قاطعانه تکذیب شد و ظاهرا ایچاد چاله ای به طول 70 در 100 سانتی متر بوده است که بلافاصله رفع مشکل شده است.