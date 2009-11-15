محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اعلام این خبر و با اشاره به جلسه شب گذشته این کمیسیون خاطر نشان کرد: با رای اعضای کمیسیون ویژه آقای حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم بار دیگر به عنوان رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها برگزیده شد.

نماینده مردم تبریز همچنین خبر داد که اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها فردا به منظور همفکری پیرامون روند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس با حضور در دفتر رئیس جمهور با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو خواهند کرد.

بر این اساس سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا به عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه انتخاب شد.