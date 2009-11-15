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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

استاندار مازندران از غرفه "مهر" در نمایشگاه رسانه های دیجیتال بازدید کرد

ساری - خبرگزاری مهر: سیدعلی اکبر طاهایی بیستمین استاندار مازندران، بعداز ظهر یکشنبه از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال ساری، استاندار جدید مازندران در دومین روز کاری خود از نمایشگاه رسانه های دیجیتال بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال بازدید و با نماینده خبرگزاری مهر در استان و خبرنگاران این خبرگزاری دیدار کرد.

استاندار مازندران همچنین در دومین روز کاری خود در محل نمایشگاه با مدیران مسئول نشریات و سرپرستان خبرگزاری های فعال استان دیدار و گفتگو کرد.

بیش از 80 شرکت تولید نرم افزار و خبرگزاری های ایرنا، مهر و سایت اطلاع رسانی تبیان، سایتهای خبری شمال نیوز، شمال امروز، آموزش نیوز، مازند نومه و مازندنیوز در نمایشگاه رسانه های دیجیتال حضور دارند.

کد مطلب 983877

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